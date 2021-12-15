Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина заняла 21-е место в рейтинге инвестпотенциала энергоперехода в развивающихся странах - BloombergNEF
15:47 15.12.2021 |
С кумулятивной оценкой 1,74 из 5 Украина занимает 21-е место в рейтинге инвестиционного потенциала развивающихся стран с точки зрения осуществления энергоперехода, 48 место - в мировом масштабе.
Об этом говорится в десятом отчете Climatescope, который проводится ежегодно аналитическим центром агентства Bloomberg - BloombergNEF - и охватывает 136 стран мира (107 развивающихся и 29 развитых).
Аналитики отмечают прогресс страны в части выполнения Первого национально определяемого взноса в Парижское соглашение, согласно которому Украина к 2030 году обязалась сократить выбросы парниковых газов до 60% от уровня 1990 года, но сделала это гораздо раньше. Так, в 2019 году, согласно проекту Национального кадастра антропогенных выбросов за 1990-2019 годы, выбросы CO2 составили 332 млн тонн - 37,6% от уровня 1990 года.
Также указывается, что Украина, согласно Обновленному национально определяемому взносу, обязалась сократить выбросы на 65% к 2030 году и нарастить к 2035 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электромиксе до 25%.
В отчете отмечается, что Украина выполнила предыдущую цель по увеличению доли ВИЭ до 11% к 2020 году, в частности благодаря финансовым стимулам и льготам со стороны правительства.
Аналитики также упоминают про "зеленые" аукционы, которые ожидаются в 2022-2025 годах.
В то же время в главе "Отказ от ископаемого топлива" говорится об обещании Украины отказаться от угольной энергетики к 2035 году, которое дали представители украинской делегации на климатическом саммите в Глазго COP26. При этом в комментарии порталу Green Deal вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Кабмин не утверждал официальных документов с целью отказа от угольной генерации к 2035 году, и Министерству энергетики предстоит скорректировать эту дату.
Анализируя транспортный сектор Украины, эксперты обращают внимание на цель Национальной транспортной стратегии о достижении 75%-й доли электротраспорта во внутренних перевозках к 2030 году, законопроект, регламентирующий работу на маршрутах только электробусов после 2030 года, а также законопроект, который запрещает импорт бензиновых и дизельных автомобилей в Украину с 2030 года.
Несмотря на отсутствие грантов или кредитов для покупки электромобилей, Украина намерена при поддержке ЕБРР ввести беспроцентные кредиты на эти цели, напоминают в BloombergNEF. Вместе с тем отмечается, что в Украине с 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС.
Наиболее слабая динамика развития наблюдается в секторе ЖКХ. Аналитики подчеркивают, что Украина очень зависит от газа в отоплении зданий, тогда как стандарты энергоэффективности находятся на минимальном уровне. При этом упоминается о программе "теплых кредитов".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На строительство инфраструктуры индустриальных парков выделили 400 миллионов – Минрегион
|В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года
|Странам ЕС хотят разрешить совместно покупать газ во избежание дефицита
|Украина заняла 21-е место в рейтинге инвестпотенциала энергоперехода в развивающихся странах - BloombergNEF
|ICU ожидает инфляцию в Украине на уровне 7,2% на конец 2022г
|Накопительные пенсии. Верховная Рада увеличила необлагаемую сумму взносов
Это интересно
|Над новым устройством Samsung работает совместно с Microsoft. Сотрудничество касается гарнитуры HoloLens
|Журнал Time признал бизнесмена Илона Маска человеком года
|За 11 лет электромобильные батареи подешевели на 90% – Bloomberg
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке