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Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров
08:16 15.12.2021 |
Во вторник европейские цены на газ превысили отметку в 1500 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщает The Financial Times.
Европейская оптовая цена (TTF) взлетела с 116 евро за 1 МВт-час ($1356 долл. за 1000 куб. м) в понедельник до 131 евро ($1531). Соответственно, выросли цены на энергию для миллионов домохозяйств и промышленных предприятий по всему континенту.
Как отмечается, с начала этого месяца европейские цены на газ подскочили почти на 40%, достигнув рекордных максимумов, зафиксированных в октябре, когда восстановление мировой экономики стимулировало спрос.
Россия в ноябре снизила цены, пообещав увеличить поставки в ЕС, но европейские хранилища по-прежнему не пополнены, а похолодание привело к дальнейшему сокращению запасов, говорится в публикации. Как отмечает FT, по мнению экспертов, проблемы с газоснабжением обусловлены преимущественно эскалацией РФ вблизи границы Украины.
Издание также напоминает, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что не может позволить запуск газопровода Nord Stream 2 в нынешнем виде, поскольку он не соответствует законодательству ЕС.
В настоящее время, добавляет FT, европейские газовые хранилища заполнены только на 62,8% - на 10% меньше, чем обычно в это время года.
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