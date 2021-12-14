Финансовые новости
- |
- 14.12.21
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией – Bloomberg
12:49 14.12.2021 |
Европейский Союз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках своего "зеленого" перехода, пишет Bloomberg со ссылкой на законопроект, который будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря его обсудят руководители Евросоюза на саммите в Брюсселе.
Европейская комиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом.
В документе также предложат меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой ЕС столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа. Также в законопроекте содержатся предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.
Bloomberg отмечает, что Россия, которая обеспечивает треть потребностей ЕС в газе и сейчас наращивает военное присутствие у границ Украины, заинтересована в долгосрочных контрактах. Кремль в свою очередь, считает, что к энергокризису Европу привел именно чувствительный к рыночной конъюнктуре спотовый газ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
|Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Метпредприятия Украины за 11 мес. нарастили потребление газа на 0,9%, электроэнергии - на 3,6%
|Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, которые защищают Украину
|Кабмин смягчил критерии к компаниям-претендентам на господдержку «инвестнянь»
|Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях
|Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС
|Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине
Это интересно
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1
|SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр