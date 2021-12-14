ЕС хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией – Bloomberg

Европейский Союз планирует установить жесткий крайний срок для расторжения долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках своего "зеленого" перехода, пишет Bloomberg со ссылкой на законопроект, который будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря его обсудят руководители Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Европейская комиссия потребует, чтобы срок действия контрактов на газ ограничивался 2049 годом.

В документе также предложат меры по укреплению безопасности поставок, поскольку этой зимой ЕС столкнется с рекордными ценами и острым дефицитом газа. Также в законопроекте содержатся предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.

Bloomberg отмечает, что Россия, которая обеспечивает треть потребностей ЕС в газе и сейчас наращивает военное присутствие у границ Украины, заинтересована в долгосрочных контрактах. Кремль в свою очередь, считает, что к энергокризису Европу привел именно чувствительный к рыночной конъюнктуре спотовый газ.