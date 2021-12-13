Словацкая Nafta получила контроль над CNG Holdings: будет добывать газ на Закарпатье

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил NAFTA International B.V. ("дочка" словацкой NAFTA) получить контроль в CNG Holdings Netherlands B.V., которой принадлежит 100% в ООО "Си-Эн-Джи" (Ужгородский р-н, с. Вовкове) - владельце специального разрешения на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.

Согласно сообщению на сайте комитета, соответствующее решение он принял в четверг.

В свою очередь в пресс-релизе NAFTA отмечается, что в результате сделки с Cub Energy Inc., выполнения определенных условий и утверждения ее регулятивными органами Украины, она станет единственным владельцем лицензии.

В компании напомнили, что она сотрудничает с Cub Energy в разведке Ужгородской площади, с 2016 года. В рамках сотрудничества проведены 3D сейсмические измерения на площади в 118 кв. км, были определены несколько перспективных участков и пробурена первая разведочная скважина.

"Благодаря соглашению о партнерстве с Cub Energy и приобретению 50%-ой доли в лицензии на Ужгородскую площадь мы вышли на украинский рынок. Во время сотрудничества мы взаимно обменивались ноу-хау и, главным образом, имели возможность применить наш долголетний опыт в области поисковой и промысловой геологии, а также бурения скважин. Получение 100%-ной доли в лицензии предоставит нам возможность более гибкого развития деятельности и инвестиций в данном регионе",- отметил генеральный директор NAFTA Мартин Бартошович.

Ужгородская лицензия охватывает площадь порядка 300 кв. км, представляет собой продолжение уже разведанной территории на востоке Словакии и повторяет некоторые характеристики открытых месторождений в Словакии.

Как сообщалось, Nafta в июле 2016 года сообщила о приобретении у американской компании Cub Energy Inc. с активами в Украине бизнесмена Михаила Афендикова за EUR1,5 млн 50% в Ужгородской газовой площади. Покупателем в сделке выступила 100% дочка словацкой Nafta - Nafta International B.V. (Нидерланды), которая приобрела 50% в CNG Holdings Netherlands B.V., которой принадлежит 100% в ООО "Си-Эн-Джи" (Ужгородский р-н, с. Вовкове) - владельце специального разрешения на промышленную разработку Ужгородской газовой площади.