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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Нафтогаз» идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи

19:24 09.12.2021 |

Новости ТЭК

 Юрий Дощатов / РБК-Украина

"Нафтогаз" готовится к выходу на биржу, где будет продавать до половины газа украинской добычи. Это должно обеспечить рыночную цену на газ в 2022 году, о чем ранее власти договорились с МВФ. Торги, как ожидается, начнутся не раньше мая, а пока НАК и входящие в группу "Нафтогаз" компании изучают предложения от биржевых площадок. Подробнее о том, как и на каких условиях в Украине могут начать торговлю газом - ниже в материале РБК-Украина.

Украина с мая 2022 года планирует отказаться от фиксированных тарифов на газ и вывести до половины газа собственной добычи на продажу через биржи. Это предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом. И от выполнения этих условий как минимум зависит успешное завершение программы с МВФ и оставшиеся по ней транши.

В Украине сейчас торговля природным газом проходит на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Объемы торгов там небольшие. К примеру, в 2020 году дивизион "Нафтогаз Трейдинг" продал на УЭБ примерно 1 млрд кубометров. А с мая, если следовать договоренностям с кредитором, "Укргаздобыча" (входит в группу НАК "Нафтогаз") должна продавать до 50% добытого ресурса - около 7 млрд кубометров в год. С 2024 года на бирже должен продаваться весь газ УГД.

НАК "Нафтогаз Украины" может начать сотрудничество с Украинской межбанковской валютной биржей (УМВБ). Компания сможет там торговать не только ценными бумагами, но и товарной продукцией, в том числе и газом. Проект договора между УМВБ и НАК находится в стадии подготовки уже минимум около двух месяцев.

Начать сотрудничество предложила УМВБ - проект договора подготовлен биржей и подан на рассмотрение в НАК ее бенефициаром, главой биржевого комитета Александром Гинзбургом. В "Нафтогазе" уверяют, что инициатива по сотрудничеству исходила не от них. Компания анализирует предложение, решение еще не принято, сказали в пресс-службе. "НАК не выбирал УМВБ", - сказал РБК-Украина глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Тогда как Гинзбург пока не предоставил изданию свой комментарий.

Исходя из проекта документа, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина, биржа предлагает "Нафтогазу" площадку для продажи природного и сжиженного газа, сырой нефти, газового конденсата и других товаров без ограничений. Кроме этого на УМВБ могут продаваться облигации НАК и аффилированных с компанией юридических лиц.

Площадка на выбор

УМВБ в конце ноября получила лицензию на торговлю товарами. В сентябре такую же лицензию получила и "Украинская универсальная биржа". Пока наверняка неизвестно, откажется ли НАК от услуг УЭБ, если примет новое предложение. В комментарии РБК-Украина в компании сообщили, что исходя из того, что уже три биржи имеют лицензии на торговлю товарами, можно выбирать лучшее предложение.

"Главным критерием для выбора биржи остается ее ликвидность и возможность предоставлять необходимый сервис на высоком уровне", - говорится в ответе НАК на запрос издания.

Причиной для смены биржи может стать личный давний конфликт между Витренко и главой биржевого комитета, бенефициара УЭБ Алексея Дубовского. Конфликт длится уже несколько лет, возникнув на профессиональной почве. В 2018 году Витренко даже публично упрекнул Дубовского в непрофессионализме и заявил о невозможности работать с УЭБ.

Тогда как с Александром Гинзбургом у Юрия Витренко якобы давние профессиональные отношения. По крайней мере, об этом сказали несколько осведомленных собеседников издания. Витренко и Гинзбург были советниками Игоря Диденко в бытность его работы в НАК, а затем, как уверяют источники на газовом рынке, вместе с Андреем Коболевым владели компанией AYA Capital.

Эта фирма специализируется на предоставлении инвестиционно-банковских и финансово-консультационных услуг. Якобы именно из первых букв имен владельцев и было составлено название компании. Но Витренко эту информацию опроверг.

"Никогда Гинзбург не был соучредителем AYA Capital", - сказал он в комментарии изданию. Глава НАК также отрицает, что поддерживает дружеские отношения с Гинзбургом. "Мы не являемся личными друзьями", - настаивает Витренко.

Эксклюзивные услуги: что получит НАК

Биржи работают как частные компании, получая определенный процент с операций. На сегодняшний день УЭБ при продаже газа НАК получает свою комиссию не с продавца, а с покупателей. При этом, согласно проекту договора с УМВБ, НАК придется платить бирже процент с каждой сделки.

«Нафтогаз» идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи

 

Биржа будет предоставлять услуги НАК на эксклюзивной основе - это тоже следует из документа. В УМВБ отказались от комментариев по поводу возможного сотрудничества с НАК, сославшись на то, что договор еще не готов, и на сегодняшний день можно говорить лишь о меморандуме, в котором согласовываются направления сотрудничества.

Однако источники РБК-Украина на газовом рынке подтвердили, что переговоры между биржей и "Нафтогаз Трейдинг" идут. В "Нафтогазе" не комментируют детали, в том числе, условия эксклюзивности.

Собеседник, знакомый с процессом подготовки документа, уточнил, что определение об эксклюзивности предусматривает двусторонние обязательства. Речь о том, что те продукты, которые будут предложены "Нафтогазу" (скорее всего, речь идет об интеллектуальных правах), останутся за "Нафтогазом" и не могут быть переданы третьим лицам.

Несколько экспертов, хорошо знакомых с системой биржевых торгов, отметили в разговоре с изданием, что исходя из условий проекта договора, НАК будет продавать свой товар только на УМВБ. "Эксклюзивность в том, что биржа может торговать чем угодно, но НАК и дочки торгуют газом и остальными позициями эксклюзивно только на этой бирже", - пояснил один из собеседников.

"Главное в этом договоре - эксклюзивность. То есть все что есть, вы продаете у нас - товар и финансовые инструменты. Это широкий договор. Эксклюзивность может применяться там, где захотят ее применять. Компания все продает на бирже, а биржа платит комиссию со всех продаж", - разъяснил другой источник.

«Нафтогаз» идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи

 

Биржа - хороший инструмент для контроля над рынком и получения прибыли, учитывая цену и объемы торгов газом. Идеи создать новую биржу возникали достаточно давно, в том числе и у бывших руководителей НАК. Андрей Коболев в свое время предлагал ввести в учредители биржи газовиков и банки.

Торги на бирже до внесения изменений в закон "О товарных биржах", которые вступили в силу с июля 2021 года, происходили по модели аукциона. Биржа фактически не была участником процесса, а просто предоставляла площадку и получала свой процент. Теперь же условия работы биржи усовершенствовали, но пока лишь на бумаге - они еще не применяются в полном объеме, поскольку не принят ряд подзаконных актов.

По новому законодательству биржа должна будет гарантировать расчет с продавцом. То есть сама платить за проданный продукт, а затем решать вопрос оплаты с покупателем. Для этого ей нужен довольно большой личный капитал.

"У УМВБ нет ликвидности, там нет покупателей и нет продавцов. Там никакой торговли не происходило. На УЭБ есть какая-то ликвидность, но там не торги, а фактически аукционы проходят, и тоже нет системы гарантирования расчетов", - отметил собеседник, хорошо знакомый с системой биржевых торгов.

Угроза монопольного положения

Теоретически, если на УМВБ не перейдут торговцы и продавцы с УЭБ, то она может превратиться в биржу одного продавца, который будет формировать условия. Именно эксклюзивность в проекте документа вызывает больше всего вопросов.

И "отдельные условия" могут быть признаны антиконкурентными согласованными действиями или злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением, предположили несколько собеседников издания. Если эксклюзивность будет запрещать аналогичные договоры с другими лицами, то это также может быть расценено как ограничение конкуренции.

К тому же нельзя исключать и ограничения для участников торгов путем выдачи разрешений. Покупателям газа в таком случае придется получать аккредитацию как от площадки, так и от НАК. У каждого будут свои требования, которые могут использоваться для недопуска к торгам определенных участников.

Контролировать участников можно будет и объемами лотов, выставляемых на торги. "Мало кто из участников торгов сможет оплатить лот, к примеру, в миллиард кубометров газа, особенно при нынешних ценах. У них просто не будет финансовой возможности это сделать", - отметил один из собеседников издания.

Все это может привести к ситуации, когда "Нафтогаз" будет продавать газ сам себе. А вернее "Укргаздобыча" - одному покупателю, имеющему достаточный финансовый ресурс - "Нафтогаз Трейдинг", которая как раз пытается увеличивать число своих клиентов.

Можно ли будет регулировать цену газа на бирже, применяя механизм ограничения участников? Если организация торгов будет проходить цивилизованно с соблюдением всех правил биржевых торгов, то это будет практически невозможно - об этом РБК-Украина писало в начале ноября. И тогда цена не будет отличаться от котировок на международных площадках.

Есть еще два важных условия, которые должны быть соблюдены при подписании договора с биржей. Прежде всего, должно быть согласие наблюдательного совета "Нафтогаза" на заключения такой сделки. До назначения нового состава набсовета его полномочия решением Кабмина переданы правлению компании. Второе условие - отбор биржи должен проходить по конкурсу. УЭБ, с которой сейчас работает НАК, проходила и конкурс, и утверждение набсоветом.

В "Нафтогазе" не ответили на вопросы, необходимо ли УМВБ проходить такие же процедуры. Проект договора с УМВБ пока находится на стадии обсуждения с дочерними компаниями НАК. А потому не исключено, что его условия могут еще некоторым образом измениться.
 

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