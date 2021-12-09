7,96 грн/кубометр. Нафтогаз будет поставлять газ потребителям ППН по базовой цене

ООО ГК "Нафтогаз" будет поставлять газ по льготному тарифу в 7,96 грн/куб потребителям, которые оказались без поставщика. Соответствующее постановление 9 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Сообщается, что решение позволит бытовым потребителям, пользующимся услугами поставщика последней надежды (ППН), получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза. По цене 7,96 грн за кубометр.

В настоящее время ППН обеспечивает природным газом более 347 000 бытовых потребителей. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на газ на 8 декабря цена реализации газа ППН составляет 46,22 грн за кубометр.

Клиенты поставщика последней надежды в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.