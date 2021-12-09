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7,96 грн/кубометр. Нафтогаз будет поставлять газ потребителям ППН по базовой цене
17:43 09.12.2021 |
ООО ГК "Нафтогаз" будет поставлять газ по льготному тарифу в 7,96 грн/куб потребителям, которые оказались без поставщика. Соответствующее постановление 9 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Сообщается, что решение позволит бытовым потребителям, пользующимся услугами поставщика последней надежды (ППН), получать газ на условиях базового годового предложения Нафтогаза. По цене 7,96 грн за кубометр.
В настоящее время ППН обеспечивает природным газом более 347 000 бытовых потребителей. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на газ на 8 декабря цена реализации газа ППН составляет 46,22 грн за кубометр.
Клиенты поставщика последней надежды в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор.
ППН - в отличие от других поставщиков не имеет фиксированного к маю следующего года тарифа на газ, и поставляет в течение 60 дней топливо только тем домохозяйствам, которые остались без своего поставщика из-за форс-мажорных обстоятельств. Цена на газ для клиентов ППН может меняться ежемесячно, она рассчитывается по специальной формуле, где главное значение имеют цены на газ на европейском рынке. К примеру, в сентябре ППН продавал газ своим потребителям по 12 грн за куб, а до 25 октября - по 16,56 грн. Клиентский портфель ППН насчитывает около 500 000 потребителей. Это треть от всего количества потребителей, обслуживаемых ГК "Нафтогаз" по всей Украине.
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