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За год биоэнергетика в Украине выросла на 26%
16:44 08.12.2021 |
Государственная служба статистики официально опубликовала отчет по энергетическому балансу Украины за 2020 год (экспресс версию). В нем можно увидеть важный тренд - развитие сектора биоэнергетики Украины продолжается. В структуре производства энергии из ВИЭ в 2020 году наиболее значительную долю занимали биотопливо и отходы - 75,4%, как и в предыдущие годы.
Объем производства биотоплива и отходов вырос на 17% и составил 4438 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2020 году (против 3786 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2019 году).
Объем общего снабжения первичной энергии из биотоплива и отходов вырос на 26% и составил - 4241 тыс. тонн нефтяного эквивалента. в 2020 году (против 3349 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2019 году).
Поставка первичной энергии из биотоплива и отходов достигла объема 4,241 млн тонн нефтяного эквивалента в 2020 году, что замещает около 5,2 млрд. м3 природного газа.
Экспорт биотоплив составил 424 тыс. тонн нефтяного эквивалента в 2020 году (в 2019 году - 442 тыс. тонн нефтяного эквивалента).
В структуре производства электроэнергии из ВИЭ в 2020 году доля биотоплива составляла 4,3%, тогда как в 2019 году - 3,1%.
В целом доля возобновляемых источников энергии в общей поставке первичной энергии в 2020 году составила 6,6% (в 2019 году - 4,9%).
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