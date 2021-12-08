Украина заняла 30 место в рейтинге стран по стоимости электричества

В рейтинге стран по стоимости электричества, составленном компанией Cable.co.uk, Украина заняла 30 место.

Отмечается, что средняя цена 1 кВт⋅ч по стране составляет 1,56 грн ($0,057), а ценовой "потолок" - 1,68 грн ($0,062).

Первенство в дешевизне электроэнергии досталось Ливии, где 1 кВт⋅ч стоит $0,007. Самая дорогая электроэнергия оказалась на Соломоновых островах. Там населению приходится платить по $0,692 за 1 кВт⋅ч.

В постсоветских странах зафиксированы одни из самых низких средних расценок на электричество. Все они вошли в топ-70 рейтинга. При этом Кыргызстан расположился на 4 месте ($0,017), Таджикистан - на 6-м ($0,023), а Узбекистан - на 7-м ($0,027). Россия заняла 22 место ($0,050). Двумя ступеньками ниже - Азербайджан ($0,051).

Всего аналитики изучили 3883 тарифа в 230 странах. Средняя стоимость 1 кВт⋅ч в мире составляет $0,165.