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Транзит газа в ноябре вырос на 16% - Оператор ГТС
08:39 08.12.2021 |
В ноябре по сравнению с октябрем транзит природного газа украинской газотранспортной системой в страны Европы вырос на 16% до 3,049 млрд куб. м.
Как передает Укринформ, об этом сообщило ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в Телеграме.
"В ноябре транзит природного газа через Украину вырос почти на 16% - до 3,049 млрд куб.м. Основным направлением остается Словакия, которая получает 80% от общих объемов транзита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом месяце на 89% вырос транзит в Молдову (34 млн. куб. м), а транзит газа в Польшу уменьшился на 13% до 297 млн. куб. м.
В ноябре среднесуточный объем транспортировки российского газа через территорию Украины составил до 102 млн. куб. м, что ниже минимального объема согласно действующему транзитному соглашению.
"Произошла определенная манипуляция, когда транзит в начале месяца уменьшился до 57 млн куб. м в сутки, а затем увеличился до 109 млн куб. м, предусмотренных транзитным соглашением", - прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Он подчеркнул, что украинская ГТС может нарастить транзит газа в 2,5 раза по сравнению с нынешними объемами.
Как сообщалось, в октябре транзит природного газа украинской газотранспортной системой в страны Европы составил 2,634 млрд кубометров, что на 19% меньше, чем в сентябре этого года.
Текущее транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ПАО «Газпром» заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд. кубометров (178 млн. кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд. кубометров (110 млн. кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.
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