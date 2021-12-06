Финансовые новости
- |
- 06.12.21
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена импорта газа в Украину в ноябре увеличилась на 6,6%
10:59 06.12.2021 |
Импорт природного газа на территорию Украины в ноябре 2021 года осуществлялся по средней цене $730,66 (19 тыс. 261,65 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономики, передает Энергореформа.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 6,6% выше цены октября-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $685,67 (18 тыс. 63,04 грн) за 1 тыс. куб. м.
При этом в ноябре 2020 года средняя цена импорта газа в Украину была $182,5 за 1 тыс. куб. м, что в четыре раза (на $548,2) меньше, чем в ноябре этого года.
Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|январь
|358,7
|231,4
|229,5
|272,9
|318,0
|175,3
|250,1
|февраль
|328,6
|200,4
|246,9
|277,0
|290,9
|168,5
|249,3
|март
|308,7
|198,6
|248,1
|274,6
|263,1
|153,7
|209,7
|апрель
|312,5
|188,1
|232,2
|309,9
|233,5
|122,6
|256,8
|май
|278,7
|181,5
|208,4
|260,0
|215,2
|98,1
|291,7
|июнь
|266,6
|184,3
|213,7
|266,4
|196,4
|88,4
|334.1
|июль
|284,5
|210,9
|214,5
|288,8
|188,5
|124,4
|357,3
|август
|254,0
|199,1
|210,1
|286,7
|178.3
|106,1
|427.9
|сентябрь
|246,5
|199,6
|212,9
|304,4
|174,7
|140,5
|543,1
|октябрь
|231,5
|180,5
|224,9
|323,4
|199,5
|171,2
|685,7
|ноябрь
|229,7
|188,9
|239,5
|339,2
|177,4
|182,5
|730.7
|декабрь
|238,8
|230,0
|252,9
|329,0
|176,7
|202,5
Данные: Минэкономики
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш БТР-4Е берут на учения в Германию
|Награда партбилетом. Зачем Пасечника и Пушилина сделали «единороссами»
|Исход мажоритарщиков из «Слуги народа». Когда ждать парламентского кризиса
|Забрать рубильник. Как Зеленский с помощью Рады получит новое оружие против Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть продолжает дорожать 6 декабря более чем на 2%
|Морпорты Украины за 11 мес.-2021 сократили грузоперевалку на 6%
|Топливо в рознице 6 декабря подешевело на 50 коп./л
|Кабмин сменил руководителя Госэкоинспекции
|Средняя цена импорта газа в Украину в ноябре увеличилась на 6,6%
|Нафтогаз просит НКРЭКУ пересмотреть тариф на услуги поставщика «последней надежды»
Это интересно
|Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
|Криштиану Роналду первым в истории футбола забил 800 голов
|Учёные придумали, как выпускать экологически чистые солнечные панели из органических материалов
|В Южной Корее хакер взламывал камеры умных домов и продавал интимное видео
|Nissan представил трековый спорткар в стиле электрокроссовера Ariya
|Forbes включил 15 представителей криптоиндустрии в список «30 до 30» в США
|Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — детский квадроцикл Cyberquad за $1900