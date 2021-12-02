НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии на 2022 одг на 17,6% - до 345,64 грн/МВт*час

Регулятор установил тариф на передачу электрической энергии НЭК «Укрэнерго» на 2022 г на уровне 345,64 грн/МВт*ч, что на 17,6% выше тарифа на 2021 г. При расчете тарифа не было учтено 20% выплат по «зеленому» тарифу производителям электроэнергии из ВИЭ, которые должны покрываться финансированием из государственного бюджета. Также был установлен тариф на диспетчеризацию на 2022 г - на уровне 62,13 грн/МВт*час.

Соответствующее решение было принято на заседании 1 декабря.

«После произведенных расчетов тариф на передачу составит 345,64 грн/МВт*час, а тариф на диспетчеризацию 62,13 грн/МВт*час. Это с учетом уточнения по статье расходов на электроэнергию на хозяйственные нужды», - указали в НКРЭКУ во время заседания.

В то же время, по расчетам оператора системы передачи тариф должен составить 458,83 грн/МВт*час. Также по проекту постановления от 1 ноября тариф на передачу мог составлять 356,9 грн/МВт*час.

Депутат ВРУ Алексей Гончаренко, отметил, что установлением тарифа на передачу в размере 356 грн/МВт, а не 458 грн/МВт, нарушает Меморандум о взаимопонимании, пункт 4,2 заключенный между Минфином, НКРЭКУ и «Укрэнерго» об обеспечении выполнения кредитных обязательств. Кроме того, он отметил, что «Укрэнерго» рассчитало средневзвешенный зеленый тариф на уровне 4,013 грн/кВт*час, в то время как Комиссия закладывает несколько меньший показатель.

«Когда мы считали средневзвешенный «зеленый» тариф, учли курс евро в размере 32,9 грн. С учетом прогнозных макропоказателей, которые учтены в проекте государственного бюджета, но также с учетом курса евро, который есть за последние 30 дней. Кроме того, прогнозируемые объемы электроэнергии с ВИЭ, утвержденные в энергобалансе, учитывают увеличение объемов производства ветровыми электростанциями. Если учесть более высокие тарифы для солнечного поколения и более низкие для ВЭС, то мы вышли на средневзвешенный «зеленый» тариф, который учтен в тарифе - 3,782 грн/кВт*час», - сообщил Гончаренко.

Регулятор при расчете затрат на «по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии альтернативных источников, кроме частных домохозяйств» применил специальный вычитатель - расходы из государственного бюджета на финансовую поддержку ГП «Гарантированный покупатель» в объеме 20% от прогнозной выработки «зеленой» электроэнергии в размере 10,528 млрд. грн. Хотя профильные ассоциации производителей по ВИЭ отмечают, что такое отчисление безосновательно, ведь пока в бюджете на 2022г эта сумма не заложена.

Также, в проекте постановления о принятии тарифа на передачу на 2022 г. учтены расходы НЭК «Укрэнерго» на уплату процентов по «зеленым» облигациям, плата за государственную гарантию и за пользование кредитами, в размере 1,764 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ВБ рекомендует НКРЭКУ включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022 год почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ.