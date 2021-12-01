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Украина начала председательство в Энергетическом Сообществе
08:53 01.12.2021 |
Заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков на 19-м заседании Совета министров Энергетического Сообщества 30 ноября принял председательство Украины в Энергетическом Сообществе сроком на один год.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.
Отмечается, что Украина в ходе председательства будет прилагать усилия для усиления роли энергетической солидарности, крайне важной в условиях энергетического кризиса, который сейчас переживают многие страны.
"Мы внесем предложения по обеспечению солидарности на региональном уровне в рамках инициативы RESP - Регионального энергетического партнерства, и планируем ее обсуждение на специальной встрече, которую намерены организовать в ближайшее время", - отметил Демченков.
Он добавил, что для Украины Энергетическое сообщество - гарант европейской интеграции и предлагает формат, в рамках которого Украина может решать важные вопросы на равных с Европейским Союзом и договорными сторонами.
На заседании также были приняты законодательные пакеты ЕС "Чистая энергия для всех европейцев" I и II и предложенные Европейским Союзом Общие руководящие принципы относительно принятия Дорожной карты по декарбонизации для договорных сторон Энергетического Сообщества.
"Мы решительно настроены на проведение декарбонизации энергетической отрасли Украины и соблюдение Европейского зеленого курса. Утверждение Советом министров Руководящих принципов относительно принятия Дорожной карты по декарбонизации является важным сигналом о готовности Энергетического сообщества действовать совместно с Европейским Союзом и другими международными партнерами, чтобы достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году», - отметил Демченков.
Он добавил, что Украина поддерживает инициативу Секретариата Энергетического сообщества по созданию национальных фондов декарбонизации, софинансирование которых происходит за счет поступлений, предусмотренных ценообразованием на углеродные выбросы и грантов Европейского Союза. Такая поддержка имеет важное значение в смягчении переходного периода для стран, являющихся договорными сторонами Энергетического сообщества, в том числе и Украины.
Демченков выразил убеждение, что, работая вместе с ЕС и договорными сторонами Энергетического сообщества, Украине удастся преодолеть вызовы при осуществлении энергетического перехода и получить от этого процесса максимальные результаты.
Как сообщалось, в феврале 2021 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что привлечение Украины к реализации Европейского зеленого курса и участие в модернизации политик Энергетического сообщества будет способствовать беспрепятственной интеграции Украины в энергетический рынок Европейского Союза, а в дальнейшем также развитию двусторонней торговли Украина-ЕС.
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