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Украина вдвое увеличила импорт электроэнергии из Беларуси
09:32 30.11.2021 |
29 ноября Украина импортирует из Беларуси электроэнергию в размере 900 МВт-ч каждый час, тогда как на прошлой неделе - 415 МВт-ч.
Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".
Мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на 29 ноября на ежедневном аукционе бесплатно получила - ООО "ТЭТ групп" Виталия Бутенко, бывшего коммерческого директора группы ДТЭК.
В то же время Украина прекратила экспорт и импорт электроэнергии из/в Словакию.
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