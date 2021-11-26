Операторы задолжали 2 миллиарда за отобранный в октябре газ - ОГТСУ

В октябре операторы газораспределительных сетей (обл-, горгазы) не оплатили отбор природного газа для собственных производственно-технологических затрат (ПТЗ) из магистральных газопроводов на 1,99 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"В октябре наибольший прирост произошел со стороны Донецкоблгаза (корпоративными правами которого управляет НАК "Нафтогаз Украины"), отобравшего газа на 544,6 млн грн, Одессагаза - 394,5 млн грн, Черкассыгаза - на 301,5 млн грн, а также Луганскгаза - на 110,1 млн грн", - заявили в компании.

По сообщению, по состоянию на 23 ноября суммарный долг облгазов перед ОГТСУ составляет 12,5 млрд грн, из которых почти 7,4 млрд грн - задолженность облгазов группы РГК.

Отмечается, что ОГТС поддерживает срочное внедрение механизма распределительных счетов для облгазов, который позволит автоматически перечислять средства для оплаты газа для ПТЗ.

Как сообщалось, 24 сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила норматив распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования, в качестве платы за услуги распределения газа, для 43 операторов газораспределительных систем ( ГРС).

По информации НКРЭКУ, 16 облгазов уже открыли спецсчета для зачисления платы за распределение газа.