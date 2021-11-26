Зеленский считает своей заслугой закупку угля в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспечивать поставки угля из США удалось благодаря его договоренностям на высшем уровне в этой стране, при этом он призвал частную генерацию к объединению усилий в обеспечении прохождения отопительного сезона.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, приватная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне, повторяю, на высшем уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю, нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого же и близко нет. Я говорю нам. Отопительный сезон в нашей стране", - сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, передает Энергореформа.

При этом он подчеркнул, что ответственность за закупки угля, как и за прохождение ОЗП, лежит на частных компаниях в той же степени, что и на государственных.

Вместе с тем глава государства отметил сложности с получением энергоресурсов из-за блокады поставок со стороны Российской Федерации, и в связи с этим необходимость импортировать электроэнергию, в частности, из Беларуси.

"Сложно этот уголь получить. Он импортировался из России. А если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город, как нельзя? А как по-другому? Уголь из Росси не идет, там "Северный поток" блокируется. Так что должно делать государство?", - пояснил позицию президент.

Как сообщала Энергореформа, ранее Зеленский анонсировал поставки в Украину угля в объеме 7 судов-панамаксов (около 500 тыс. тонн), что должно обезопасить украинцев, по его мнению, от ограничений потребления.

Компания ДТЭК со своей стороны заявила, что эти поставки из США и Колумбии законтрактованы ею. Первое судно - для ПАО "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще шесть ожидаются в ноябре-январе.

Министерство энергетики Украины с ПАО "Центрэнерго", к которым уже подключились казахстанские компании, работают над вопросом поставок угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать на протяжении всего ОЗП по железной дороге.