Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго

За январь-октябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 127,722 млрд кВт-часов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.

Атомные электростанции за январь-октябрь 2021 года увеличили производство электроэнергии на 9,8% - до 69,183 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции - на 43,8%, до 8,972 млрд кВт-часов.

Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях выросло на 2,2% - до 30,196 млрд кВт-часов, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках - уменьшилось на 28,7% - до 6,982 млрд кВт-часов.

Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 10 месяцев 2021 года составило 11,048 млрд кВт-часов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю в общем производстве электроэнергии за 10 месяцев 2021 года занимают АЭС - 54,2%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,1%, ГЭС и ГАЭС - 7%.

Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8,7%.

По данным Минэнерго, за 10 месяцев этого года потребление электроэнергии увеличилось на 6,6%, до 125,723 млрд кВт-ч. В частности, потребление населения выросло на 7%, до 31,411 млрд кВт-ч, промышленности - на 6,5%, до 43,283 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии всеми категориями потребителей в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,9% - до 92,2 млрд кВт-часов.