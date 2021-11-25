Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго
18:22 25.11.2021 |
За январь-октябрь 2021 года производство электроэнергии в Украине составило 127,722 млрд кВт-часов, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство энергетики.
Атомные электростанции за январь-октябрь 2021 года увеличили производство электроэнергии на 9,8% - до 69,183 млрд кВт-часов, гидроэлектростанции - на 43,8%, до 8,972 млрд кВт-часов.
Производство электроэнергии на теплоэлектростанциях выросло на 2,2% - до 30,196 млрд кВт-часов, на теплоэлектроцентралях и когенерационных установках - уменьшилось на 28,7% - до 6,982 млрд кВт-часов.
Производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 10 месяцев 2021 года составило 11,048 млрд кВт-часов, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основную долю в общем производстве электроэнергии за 10 месяцев 2021 года занимают АЭС - 54,2%. Доля ТЭС и ТЭЦ составила 29,1%, ГЭС и ГАЭС - 7%.
Доля производства электроэнергии из возобновляемых источников составляет 8,7%.
По данным Минэнерго, за 10 месяцев этого года потребление электроэнергии увеличилось на 6,6%, до 125,723 млрд кВт-ч. В частности, потребление населения выросло на 7%, до 31,411 млрд кВт-ч, промышленности - на 6,5%, до 43,283 млрд кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии всеми категориями потребителей в Украине в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,9% - до 92,2 млрд кВт-часов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. возрос на 11,8% - Госстат
|Украинские предприятия в январе-сентябре 2021 года нарастили прибыль более чем в 5 раз - Госстат
|МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине
|МВФ обязал Украину погасить долги перед всеми «зелеными» инвесторами до конца 2021 года
|Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание
|Украинская национальная авиакомпания может начать полеты уже в 2022 году – фото
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей