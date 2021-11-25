Финансовые новости
- |
- 25.11.21
- |
- 18:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ обязал Украину погасить долги перед всеми «зелеными» инвесторами до конца 2021 года
16:12 25.11.2021 |
Украина в рамках полученного 24 ноября второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by взяла на себя обязательство погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) до конца 2021 года и обеспечить 100% расчеты перед ВИЭ-генерацией с 2022 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума.
"Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем", - говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ по программе stand-by.
Согласно новым количественным критериям, Украина должна обеспечить отсутствие долгов перед возобновляемой генерацией по состоянию на конец 2021 года и конец марта 2022 года.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 27%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент Разумков: Как Ахметов может победить Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Цена «золотой акции» Коломойского. Введет ли Зеленский 1 декабря военное положение
|В ЕС согласовали снятие санкций с министра времен Януковича - СМИ
|Знает ли «Уоррен Баффетт», что у Путина в голове: как инвесторы оценивают риск войны с РФ
|Ультиматум до 1 декабря. Сумеет ли Зеленский наошибаться на новый Майдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Производство электроэнергии в этом году выросло на 6,6% – Минэнерго
|Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в III кв. возрос на 11,8% - Госстат
|Украинские предприятия в январе-сентябре 2021 года нарастили прибыль более чем в 5 раз - Госстат
|МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине
|МВФ обязал Украину погасить долги перед всеми «зелеными» инвесторами до конца 2021 года
|Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание
|Украинская национальная авиакомпания может начать полеты уже в 2022 году – фото
Это интересно
|Китайцы вытеснили Volkswagen из тройки самых дорогих автопроизводителей
|СБУ предотвратила незаконную приватизацию госимущества на более 4,2 миллиарда
|Volkswagen рассказал о разработках автопилота будущего
|Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
|Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
|Глава Samsung посетил США и готов выбрать площадку для строительства нового завода по выпуску чипов
|Со следующего года все новые здания в Великобритании должны будут оснащаться зарядными станциями для электромобилей