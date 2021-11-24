НКРЭКУ ограничила продажу электроэнергии между связанными компаниями

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) ограничила объемы месячной продажи электроэнергии по двусторонним договорам между участниками рынка, связанными между собой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает регулятор.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в Правила рынка. Изменения предусматривают установление ограничения в размере 50% от месячного объема продаж электрической энергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, входящими в состав одного вертикально интегрированного субъекта хозяйствования или являются аффилированы между собой", - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ подчеркнули, что такое ограничение связано с чрезмерной рыночной властью отдельных игроков, которая может приводить к монополизации на рынке, искажать ценовую политику на рынке электрической энергии и несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию.

Ожидается, что изменения усилят конкуренцию по части спроса, поскольку будут способствовать расширению круга покупателей электроэнергии по двусторонним договорам на бирже по рыночным ценам. Кроме того, такой шаг позволит уменьшить долю предложения ресурса крупных вертикально интегрированных игроков рынка, что предотвратит искажение конкуренции на соответствующих сегментах рынка.

Решение вступит в силу с 1 декабря 2021 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ планирует разработать изменение индикатива цены электроэнергии с рынка "на сутки вперед" (РСВ) на рынок двусторонних договоров (РДД). РДД занимает 85% всего рынка электроэнергии, однако по законодательству индикативной является цена на РСВ.