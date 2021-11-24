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«ГарПок» сообщил в суде, кто решил блокировать выплаты по "зеленому" кредиту ЕС
15:54 24.11.2021 |
Официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху".
Об этом говорится в постановлении суда от 22 ноября, копией которого располагает РБК-Украина.
"Судом был поставлен представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о промежутке времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО ДТЭК Приморская ВЭС, на что представитель сначала ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда, что подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", - указано в решении суда.
Представитель "ГарПока" официально подтвердил обязательства госкомпании по уплате долга ДТЭК, а срыв выплат объяснил "большим количеством платежей", которые якобы "требуют значительного периода времени".
Именно на вопрос, сколько нужно времени, адвокат госпредприятия указал суду, что это известно только на "самом верху".
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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