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Эксперты доказали, что атомная энергетика гораздо более «зелёная», чем солнечная и ветряная
13:56 24.11.2021 |
Компания-подрядчик по строительству АЭС «Хинкли-Пойнт C» в Великобритании заказала самый подробный в истории отчёт об углеродном следе атомных электростанций. Экспертная оценка перекликается с ранее представленными выводами Европейской экономической комиссии ООН и свидетельствует, что с точки зрения влияния на климат атомные электростанции самые экологически чистые. Даже по сравнению с ветряными и солнечными электростанциями.
Экспертная оценка выполнена специалистами по охране окружающей среды консалтинговой компанией Ricardo Energy & Environment и подтверждена консультантами другой компании - канадской WSP, тоже специализирующейся на экологии. Сделана она для новой АЭС в Великобритании - «Хинкли-Пойнт C» (Hinkley Point C), которую французская компания Électricité de France (EDF) начала строить в декабре 2018 году.
На первом и втором блоке новой АЭС будут построены два новых реактора поколения 3+ - это реакторы Evolutionary Power Reactor (EPR), каждый из которых мощностью 1630 МВтэ. Первый блок должен войти в строй в 2026 году. Третий реактор, на который власти пока не дали разрешение, может быть построен на АЭС «Сайзвел» (Sizewell) на побережье Северного моря («Хинкли-Пойнт C» строится на побережье Атлантического океана). Поэтому для компании-подрядчика важно было подчеркнуть высочайшую экологичность новых реакторов.
Эксперты дали оценку углеродного следа АЭС «Хинкли-Пойнт C» от этапа закупки материалов до строительства, работы и этапа ликвидации АЭС после вывода из эксплуатации. Выяснилось, что до поставок электричества потребителям АЭС будет вырабатывать 5,49 г CO2 на каждый 1 кВт⋅ч электроэнергии. С учётом электросетей распределения и процесса доставки потребителям выработка CO2 достигнет 10,91 г на каждый 1 кВт⋅ч.
Для сравнения, согласно средней оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, для ветряной генерации электричества на морском шельфе углеродный след достигает 12 г CO2 на 1 кВт⋅ч, а для крупномасштабных солнечных ферм - 48 г CO2 на 1 кВт⋅ч. Добавим, для природного газа этот показатель равен 490 г CO2 на 1 кВт⋅ч, а для угля - 820 г CO2 на 1 кВт⋅ч.
Выводы проведённого исследования согласуются с результатами отчёта, опубликованного недавно Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН). В отчете ЕЭК ООН подтверждается, что атомная энергетика в целом имеет самую низкую интенсивность выбросов углерода за весь жизненный цикл среди всех источников электроэнергии - от 5,1 до 6,4 г CO2 на 1 кВт⋅ч.
К другим не менее важным факторам преимущества АЭС относятся относительно небольшое использование материалов и предельно низкое землепользование. Всё это заставляет делать ставку на АЭС в период перехода на новые чистые источники энергии. Ряд европейских стран во главе с Германией пока сопротивляются этому процессу, но, похоже, скоро всё может измениться.
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