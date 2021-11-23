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Газовой сделкой власти с Коломойским занялось НАБУ, - нардеп
12:51 23.11.2021 |
Офис генерального прокурора по требованию народного депутата Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту возможных договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским о передаче ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.
"Генпрокуратура возбудила уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины", - сообщил нардеп.
Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром.
Соответственно, досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Напомним, ранее издание "Наші Гроші" сообщило, что 26 октября государственный "Нефтегаз" согласился передать газ "Укрнафте", которой руководит олигарх Игорь Коломойский.
Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему утвердили на собрании акционеров "Укрнафты" 30 ноября.
Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально куплю-продажу оформлено не было из-за отказа "Укрнафты" подписывать договора.
В отчете за 1 полугодие 2021 года "Нефтегаз" уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.
Как сообщалось, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.
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