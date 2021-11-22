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В Украину прибыло первое судно с углем из США
09:22 22.11.2021 |
В Украину 20 ноября прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Судно класса «Панамакс» причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн.
Как отмечается, ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте в Украину 7 судовых партий с углем. Из них 5 поставок с углем из США и 2 поставки - из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. Суммарный объем договорных поставок, предусмотренных для покрытия потребностей украинских ТЭС, составляет почти 470 тыс. т.
"Все судовые партии прибудут в Украину в течение ноября 2021 - января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, 4 - в декабре и 1 - в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.
Кроме судовых поставок, компания импортирует из Польши, из Казахстана. Таким образом, на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного газового угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн т.
Импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным, отмечает пресс-служба ДТЭК.
Как сообщал Укринформ, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что запасы угля на ТЭС страны на данный момент составляют 49,84%, или 378 тыс. тонн, от запланированного гарантированного объема.
Для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов для балансировки энергосистемы будут привлекать энергоблоки теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, работающих на газе.
В ноябре ожидается поставка на теплоэлектростанции около 1,9 млн тонн угля: 1,4 млн тонн украинской добычи и 500 тыс. тонн импортированного из Польши, США и Казахстана.
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