Финансовые новости
- |
- 22.11.21
- |
- 10:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
09:20 22.11.2021 |
С 21 ноября поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновлены.
Как передает Укринформ, об этом сообщило Министерство энергетики Республики Беларусь в Телеграме.
"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - говорится в сообщении.
В то же время Укринформу в Министерстве энергетики и угольной промышленности и Укрэнерго эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.
Как сообщалось, Минэнерго Беларуси в минувшую среду заявило, что поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Швеция поддержала создание европейской военной обучающей миссии в Украине
|Пасечник на крючке. Когда взорвется кресло под кремлевским гауляйтером в ОРЛО
|Вместе с Разумковым и «Майбахом». Как Кличко отбился от новой атаки Зеленского
|Последствия для Лещенко: Инициируют ли Шмыгаль и «слуги» его отставку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине уже продано почти 120 тысяч гектаров: первые результаты рынка земли
|В Украину прибыло первое судно с углем из США
|В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
|Стоимость золота 22 ноября снижается на укреплении доллара
|Стоимость нефти Brent 22 ноября опускается ниже $78 за баррель на фоне нового всплеска коронавируса
|Ситуация с выплатами «зеленых» облигаций лишает Украину крупных инвестиций, - Forbes
Это интересно
|Ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% - международное исследование
|Рыночная стоимость украинского Grammarly достигла 13 миллиардов долларов
|4 секунды до «сотни»: Changan и Huawei разработали стильный и быстрый кроссовер
|Теперь Microsoft будет обновлять Windows 10 лишь раз в год из-за Windows 11
|Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
|За год китайские компании почти в три раза увеличили выпуск литиевых аккумуляторов
|IBM показала, как будут выглядеть квантовые компьютеры и машинные залы ближайшего будущего