В Беларуси заявили о возобновлении поставок электроэнергии в Украину

С 21 ноября поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновлены.

Как передает Укринформ, об этом сообщило Министерство энергетики Республики Беларусь в Телеграме.

"Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - говорится в сообщении.

В то же время Укринформу в Министерстве энергетики и угольной промышленности и Укрэнерго эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.

Как сообщалось, Минэнерго Беларуси в минувшую среду заявило, что поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений.