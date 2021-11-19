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Американский разработчик перспективного атомного реактора малой мощности стал ближе к практической реализации проекта
22:32 19.11.2021 |
Американская компания Oklo заключила меморандум о намерениях с компанией Centrus Energy о совместных усилиях для коммерциализации перспективного атомного реактора малой мощности. Компания Oklo стала первой, кто подал американскому регулятору заявку на лицензирование строительства и эксплуатации реактора малой мощности на быстрых нейтронах.
Заявка Oklo на реактор Aurora мощностью 1,5 МВт рассматривается Комиссией США по ядерному регулированию (NRC). В случае одобрения проекта реактор Aurora будет построен на площадке Национальной лаборатории Айдахо. Также этот проект рассматривается как перспективный для строительства реактора на базе ВВС США на Аляске, о чём недавно сообщалось. Реактор Aurora интересен также тем, что помимо электрической энергии будет вырабатывать достаточно тепловой энергии.
Сотрудничество с Centrus Energy, если или когда оно перейдёт в фазу коммерческих отношений, обеспечит реакторы Aurora топливом HALEU. Это топливо представляет собой высокообогащённый уран с содержанием урана-235 до 20 %, тогда как обычное топливо для современных массовых АЭС содержит уран-235 обогащённый до 5 %. Ранее компания Centrus Energy заключила подобный договор на возможную поставку топлива для реактора Natrium компании TerraPower, который решено строить в Вайоминге. Как и для TerraPower, компания Centrus Energy взяла на себя обязательства в будущем снабжать топливом HALEU реакторы Aurora.
Добавим, у названных выше компаний пока нет даже работающих демонстраторов реакторов, как и нет пока завода у компании Centrus Energy по производству топлива HALEU. Но каждая из них движется к намеченной цели.
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