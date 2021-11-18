Альтернатива Газпрому: Польша закончила укладку морского участка газопровода Baltic Pipe

Польский оператор Gaz-System произвел последнюю сварку газопровода Baltic Pipe, соединившего побережья Дании и Польши. Таким образом, укладка морского участка газопровода завершена, говорится в пресс-релизе компании.

"С завершением строительства морского участка в Балтийском море мы приблизились в желаемой цели - достичь диверсификации поставок энергоносителей в Польшу в 2022 году. По Baltic Pipe будет поступать 10 млрд куб.м газа в год, что сопоставимо с поставками Газпрома, контракт с которым закончится в декабре следующего года", - отмечено в сообщении.

Ожидается, что коммерческая транспортировка газа по Baltic Pipe начнется с 1 октября 2022 года.

Морская часть газопровода имеет протяженность около 275 км. Укладкой занималось три судна-укладчика и еще 32 вспомогательных судна. Работы велись в режиме 24/7, в них принимало участие 1100 человек, включая экипажи судов и вертолетов.

Проект Baltic Pipe был признан Европейской Комиссией "Проектом общих интересов" (PCI) и имеет этот статус постоянно с 2013 года. Проект получил финансовую поддержку от ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF). Общая сумма предоставленного на данный момент финансирования - 266,8 млн евро. Деньги предназначены, в частности, для выполнения проектных работ, получения необходимых административных разрешений и выполнения строительно-монтажных работ.