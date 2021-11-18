Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

Министр энергетики Герман Галущенко подал в правительство кандидатуру Анатолия Корзуна на должность заместителя министра, передает Энергореформа.

"Я уже подал в Кабинет министров кандидатуру на должность профильного зама. Это Корзун", - сообщил Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 17 ноября, отвечая на вопросы народных депутатов.

В ходе заседания комитета они отмечали целесообразность назначения профильного замминистра по вопросам угольной промышленности, указывая на комплексные проблемы в отрасли.

Как сообщала Энергореформа, в начале октября Анатолий Корзун подал декларацию кандидата на должность заместителя министра энергетики. Начиная с 1999 года, он несколько раз занимал должность замминистра энергетики, в последний раз был уволен с нее в сентябре 2019 года.

Корзун является заместителем начальника департамента анализа и планирования стратегического развития ПАО "Центрэнерго". Согласно поданной им декларации, его доход по основному месту работы за 2020 год составил 43,8 тыс. грн, пенсионные поступления - 201,56 тыс. грн.

Кабинет министров 28 сентября уволил заместителя министра энергетики Алексея Куракова, курировавшего в нем вопросы угольной промышленности. Корзун также во время работы в министерстве занимался этими вопросами.