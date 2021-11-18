Финансовые новости
- |
- 18.11.21
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна
08:19 18.11.2021 |
Министр энергетики Герман Галущенко подал в правительство кандидатуру Анатолия Корзуна на должность заместителя министра, передает Энергореформа.
"Я уже подал в Кабинет министров кандидатуру на должность профильного зама. Это Корзун", - сообщил Галущенко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 17 ноября, отвечая на вопросы народных депутатов.
В ходе заседания комитета они отмечали целесообразность назначения профильного замминистра по вопросам угольной промышленности, указывая на комплексные проблемы в отрасли.
Как сообщала Энергореформа, в начале октября Анатолий Корзун подал декларацию кандидата на должность заместителя министра энергетики. Начиная с 1999 года, он несколько раз занимал должность замминистра энергетики, в последний раз был уволен с нее в сентябре 2019 года.
Корзун является заместителем начальника департамента анализа и планирования стратегического развития ПАО "Центрэнерго". Согласно поданной им декларации, его доход по основному месту работы за 2020 год составил 43,8 тыс. грн, пенсионные поступления - 201,56 тыс. грн.
Кабинет министров 28 сентября уволил заместителя министра энергетики Алексея Куракова, курировавшего в нем вопросы угольной промышленности. Корзун также во время работы в министерстве занимался этими вопросами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Международный военный контингент в Украине: Что за миссию готовит ЕС
|«Вагнергейт» по версии Bellingcat: Какие проблемы ожидают Зеленского и Ермака
|Расследование Bellingcat о «вагнеровцах»: Какое участие принимали Зеленский и Ермак
|Хватит ли денег у государства на расходы до конца года?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла в 1-м чтении законопроект о выделении 3 млрд грн, которые могут быть направлены на выплаты вакцинированным
|Глава ФГИ Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию
|Цены на сжиженный газ в сетях АЗС 18 ноября продолжили рост
|Рада разрешила пограничникам применять оружие и боевую технику
|Рада приняла законопроект о рынке древесины в 1-м чтении с сохранением моратория
|Коломойский спровоцировал серьезный кризис в украинской энергетике, ситуация будет только ухудшаться — Кропачев
|Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна
Это интересно
|Meta готовит к производству VR-перчатки, позволяющие ощущать объекты в виртуальной реальности
|Глава Volkswagen рассказал, когда закончится кризис микрочипов
|Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
|JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов
|Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
|BMW и Audi называют потенциальными покупателями марки McLaren
|Электрические седаны BMW i5 и i7 получат по три мотора