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НКРЭКУ повысила на 57% тариф «Оператора рынка» на 2022 год
22:33 17.11.2021 |
Энергорегулятор (НКРЭКУ) снизил фиксированный платеж за участие в рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на площадке ГП "Оператор рынка" на 2022 год на 12,3%, но повысила его тариф на операции купли-продажи э/э на 57,14% по сравнению с действующим с 17 ноября.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора 17 ноября.
"Согласовать рассчитанные ГП "Оператор рынка" на 2022 год: фиксированный платеж на РСВ и ВСР в размере 2 645,16 грн (без НДС) и тариф на операции купли-продажи на РСВ и ВСР в размере 3,30 грн/МВт*ч (без НДС)", - закреплено постановлением регулятора.
Согласно его решению от 18 ноября 2020 года, фиксированный платеж на 2021 год установлен на уровне 3016,19 грн.
Тариф оператора на протяжении года несколько раз менялся. С начала текущего года до 11 июня он составлял 3,67 грн/МВт*ч, затем был снижен до 3,23 грн/МВт*ч, а с 17 ноября, согласно постановлению от 10 ноября, составляет до конца года 2,1 грн/МВт*ч.
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