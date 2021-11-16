Рада поддержала внедрение систем накопления энергии

Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект №5436-д, устанавливающий правовую базу для развития систем накопления энергии (СНЭ, energy storage) в Украине, передает Энергореформа.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии" предусматривает внесение соответствующих изменений в законы "О рынке электрической энергии" и "О Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ).

Документ определяет деятельность по накоплению энергии одним из видов хозяйственной деятельности на рынке электроэнергии в дополнение к производству, передаче, распределению, поставке э/э потребителю, трейдерской деятельности, осуществлению функций оператора рынка и гарантированного покупателя, которые подлежат лицензированию со стороны НКРЭКУ.

Документ создает нового участника рынка - оператора СНЭ - и определяет его права и обязанности.

"Оператор СНЭ - физическое лицо, в том числе физлицо-предприниматель, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по накоплению энергии с целью продажи э/э, отпускаемой из системы накопления энергии и/или в целях оказания вспомогательных услуг или предоставления услуг по балансировке с помощью СНЭ", - отмечается в законопроекте.

Документ также определяет понятие "накопление энергии" как деятельность, связанная с отбором э/э, ее преобразованием в другой вид энергии, в котором она может храниться, хранением и дальнейшим преобразованием такой энергии в э/э с целью ее отпуска в систему передачи или систему распределения, или в сети электростанции, или сети потребителя.

Одной из ключевых целей законопроекта является урегулирование возможности использования СНЭ потребителями, производителями э/э, включая ВИЭ-генерацию, операторами системы передачи и систем распределения э/э.

Согласно документу, оператор системы передачи при разработке плана развития системы передачи определяет оптимальные точки присоединения СНЭ с учетом системных ограничений и оптимизации потерь э/э. Особенности присоединения систем накопления энергии определяются кодексом системы передачи и кодексом систем распределения.

Оператору СНЭ при этом запрещается осуществлять деятельность по передаче и распределению э/э, выполнять функции оператора рынка и гарантированного покупателя, кроме случаев, предусмотренных законом.

Согласно документу, оператор СНЭ обязан выполнять акцептованные оператором системы передачи суточные графики э/э, а в случае их невыполнения несет финансовую ответственность за небалансы электрической энергии по ценам, определенным в соответствии с правилами рынка.

В свою очередь потребитель имеет право без получения лицензии на осуществление деятельности по накоплению энергии использовать СНЭ, он в любой период времени не осуществляет отпуск ранее накопленной в системе накопления энергии в ОЭС Украины.

Операторы СНЭ и потребители имеют право предоставлять услуги по балансированию и вспомогательные услуги в порядке, определенном правилами рынка.