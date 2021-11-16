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ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока 2» до создания германской "дочки" для национального участка
13:26 16.11.2021 |
Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов, сообщил регулятор.
"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - прокомментировали шаг в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Bundesnetzagentur пришел к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно только, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".
Регулятор сообщает, что швейцарская Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.
"Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и кадровые ресурсы не будут переданы дочерней компании, и Bundesnetzagentur не сможет проверить правильность заполнения повторно представленной дочерней компанией документации в качестве нового заявителя. Когда эти требования будут выполнены, Bundesnetzagentur сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено в Законодательство ЕС о внутреннем рынке", - пишет регулятор.
В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что хоть приостановка сертификации СП2 и является хорошей новостью, но намерение создать "дочку" в Германии, которая якобы будет независимым оператором трубопровода на расположенной на немецкой территории участке, является юридическим трюком и насмешкой над европейским правилами.
"Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов. Мы призываем тех, кому действительно не безразличны безопасность и верховенство права, не оставить без внимания эти трюки "Газпрома". В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора СП2, о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать, по крайней мере, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", - написал он на своей странице в "Фейсбук".
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй - в сентябре. Первая нитка газопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.
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