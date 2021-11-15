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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Демчишин: Дело, сфабрикованное против меня, сшито белыми нитками и носит чисто политический характер

 

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин считает, что открытое против него уголовное дело сфабриковано СБУ и ГБР на заказ Офиса президента Украины и вскоре будет закрыто.

"Дело, которое сфабриковали против меня СБУ и ГБР, сшили белыми нитками из Офиса Президента. Оно носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", – написал он в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Демчишин подчеркнул, что не видит ничего незаконного в покупке угля у украинских шахт.

"Относительно юридической составляющей она не выдерживает никакой критики. Потому что априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет", – говорится в комментарии.

"В целом, я горжусь достижениями нашей команды в энергетической сфере. Сначала мы спасли страну от веерных отключений и энергетической катастрофы, уготованной нам Кремлем. А потом смогли отказаться от российского газа, от российского электричества и от российского антрацита", – написал экс-министр энергетики.

Демчишин выразил сомнение в профессионализме нынешнего руководства сферой энергетики.

"А что теперь? А судьи кто? Те, кто не обеспечил достаточных запасов, ни угля, ни газа до зимы. Те, кто ради "аварийной помощи" готов сделать рукопожатным марионетку Путина Лукашенко? Те, кто поставил страну на грань энергетической катастрофы? А нам всем остается только на Бога надеяться, чтобы дарил теплую зиму и не застудил Украину сибирскими морозами", – считает экс-министр.

По его мнению, открытое производство необходимо власти для отвлечения внимания. "Это дело завершится так же бесславно, как развалились многие другие "рейтинговые" дела за последние два года. Такой же подлог. Время нас рассудит. А пока обанкротившиеся власти дилетантов пытаются от своего управленческого провала отвлечь внимание пусть и пустыми, но громкими уголовными делами", – сказано в комментарии.

"Как правило, наиболее шумно у них по пятницам, когда дело подгоняют, чтобы Слуги рассказывали о нем на вечернем ток шоу. Хотя за последние годы я в качестве свидетеля по разным делам не раз посещал правоохранительные органы, никто и никогда не задал мне никаких вопросов в угольном деле, и очевидно, что подозрение фабриковали под заказ и на скорую руку", – подытожил Демчишин.

Как сообщалось, 12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал пост министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

По информации Службы безопасности Украины, указанный чиновник в течение декабря 2014 – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности государственных предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях Украины, представителей террористических организаций "Л/ДНР".

В Государственном бюро расследований уточнили, что поставки осуществлялись с участием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины.

В Бюро отмечают, что действия Демчишина поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций "Л/ДНР", чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, а также лишили страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами.

Также они привели к получению Российской Федерацией более широких возможностей для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности на территории украинского государства.

В Офисе генерального прокурора Украины пояснили, что в схеме незаконных поставок угля энергогенерирующим предприятиям Украины были задействованы два угледобывающих предприятия ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь", которые находились под полным контролем незаконных вооруженных формирований, а одно из них вообще не работало.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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