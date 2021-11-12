Стоимость сжиженного газа в опте уверенно растет

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине в течении недели, с 5 по 12 ноября, выросла на 230 грн/т, до 31 880 грн/т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

Наивысшие цены остаются в южном регионе, самые низкие – в восточном.

Регион Рабочая стоимость, грн/т Столичный 31 600 – 32 000 Восточный 31 300 – 31 800 Западный 32 000 – 32 500 Южный 31 800 – 32 500

Наполнение рынка, по оценке трейдеров, на сегодня сбалансировано, хотя не обходится и без локальных дефицитных явлений. «У нас хватает ресурса, но свободно сейчас приобрести газ в западных областях, например, довольно затруднительно», — сообщил представитель крупной розничной сети. Впрочем, по его словам, ситуация может быть связана с тем, что оптовики максимально сократили предложения в ожидании возможного роста цен.

Тем временем ценовая ситуация складывается неоднозначная. С одной стороны, динамика в прайсах трейдеров дублирует изменение цен на аукционах внутренних производителей. С другой, котировки на границе снова движутся непредсказуемым образом. Так, при стоимости ресурса «Укргаздобычи» (daf восточная граница Украины) на уровне $850/т, по словам трейдеров, котировки Argus на том же базисе на $60-65/т ниже. Так, расчетная стоимость ресурса «ТШО» и «Лукойла», привязанных к котировке Argus daf граница Украины, на неделе составляла $783/т и $807/т соответственно.

В связи со значительным превышением цен внутри страны операторы ожидали логичного роста котировок. «С учетом порезанных МЭРТов (сокращения объемов экспорта по спецразрешениям МЭРТ РФ, — ek) лишнего газа точно не будет, и рост на аукционах демонстрирует, что трейдеры страхуются, а фактический уровень уже достиг реальную стоимость поставок с моря. Котировки скоро подтянутся — по таким ценам сегодня газ не купить», — говорил 4 ноября один из крупных трейдеров.

Однако по результатам сделок на площадке Argus Open Market котировка неожиданно снизилась. Так, по словам трейдеров, 8 ноября падение составило $15/т, до $770. «Говорят, кто-то купил по такой цене партию «Сургутнефтегаза». Значит, есть газ и дешевле, чем мы думаем», — прокомментировал тот же трейдер снижение индекса.

До конца недели индекс хотя и вырос до $800, продолжает оставаться значительно ниже уровня внутреннего рынка.

Трейдеры считают, что на следующей неделе рост цен продолжится в регионах с минимальными ценами. «На последнем аукционе УГД выкуплена только треть объемов, а значит, ажиотажа не будет», — считает руководитель отдела снабжения трейдинговой компании из Киева.