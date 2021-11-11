Украина за 10 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,5%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-октябре 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,5% (на 7 млрд 688,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 125 млрд 648,4 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,7% (на 6 млрд 420,5 млн кВт-ч) – до 102 млрд 97,4 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,5% – до 43 млрд 288,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 24 млрд 84,4 млн кВт-ч (+6,6% к январю-октябрю-2020), топливная – 2 млрд 705,6 млн кВт-ч (+1,9%), машиностроительная – 2 млрд 843,1 млн кВт-ч (+13,4%), химическая и нефтехимическая – 3,678 млрд кВт-ч (+6,2%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 547,4 млн кВт-ч (-0,2%), строительных материалов – 2 млрд 210,6 млн кВт-ч (+16,4%), другая – 4 млрд 219,1 млн кВт-ч (+5,9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 922,1 млн кВт-ч (-5,9%), транспортные – 5 млрд 12,6 млн кВт-ч (+9,3%), строительные – 838,8 млн кВт-ч (+12,6%).

Население страны за десять месяцев этого года потребило 31,001 млрд кВт-ч (+5,6%), коммунально-бытовые потребители – 12 млрд 182,6 млн кВт-ч (+6,9%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 852,2 млн кВт-ч (+17,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам десяти месяцев снизилась с 42,5% до 42,4%, а доля населения – с 30,7% до 30,4%.

В октябре-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 9,9% (на 1 млрд 165,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,997 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 5,3% (на 497 млн кВт-ч), до 9 млрд 935,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-октябре 2020 и 2021гг:

Категории потребителей 10 мес-2020 10 мес-2021 изм. изм. 10 мес-2020 10 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 117 959,8 125 648,4 7 688,6 6,5 Потребление э/э (нетто) 95 676,9 102 097,4 6 420,5 6,7 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 40 649,9 43 288,2 2 638,4 6,5 42,5 42,4 в том числе: - металлургическая 22 588,4 24 084,4 1 496,0 6,6 23,6 23,6 - топливная 2 654,6 2 705,6 51,0 1,9 2,8 2,6 - машиностроительная 2 506,8 2 843,1 336,4 13,4 2,6 2,8 - химическая и нефтехимическая 3 463,2 3 678,0 214,7 6,2 3,6 3,6 - пищевая и перерабатывающая 3 554,7 3 547,4 -7,3 -0,2 3,7 3,5 - строительных материалов 1 899,6 2 210,6 311,0 16,4 2,0 2,2 - другая 3 982,5 4 219,1 236,6 5,9 4,2 4,1 2. Сельхозпотребители 3 104,8 2 922,1 -182,8 -5,9 3,2 2,9 3. Транспорт 4 586,9 5 012,6 425,7 9,3 4,8 4,9 4. Строительство 745,1 838,8 93,7 12,6 0,8 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 11 400,3 12 182,5 782,2 6,9 11,9 11,9 6. Другие непромышленные потребители 5 827,4 6 852,2 1 024,8 17,6 6,1 6,7 7. Население 29 362,5 31 001,0 1 638,4 5,6 30,7 30,4

Данные: Минэнерго