Украина за 10 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,5%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,7% (на 6 млрд 420,5 млн кВт-ч) – до 102 млрд 97,4 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,5% – до 43 млрд 288,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 24 млрд 84,4 млн кВт-ч (+6,6% к январю-октябрю-2020), топливная – 2 млрд 705,6 млн кВт-ч (+1,9%), машиностроительная – 2 млрд 843,1 млн кВт-ч (+13,4%), химическая и нефтехимическая – 3,678 млрд кВт-ч (+6,2%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 547,4 млн кВт-ч (-0,2%), строительных материалов – 2 млрд 210,6 млн кВт-ч (+16,4%), другая – 4 млрд 219,1 млн кВт-ч (+5,9%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 922,1 млн кВт-ч (-5,9%), транспортные – 5 млрд 12,6 млн кВт-ч (+9,3%), строительные – 838,8 млн кВт-ч (+12,6%).
Население страны за десять месяцев этого года потребило 31,001 млрд кВт-ч (+5,6%), коммунально-бытовые потребители – 12 млрд 182,6 млн кВт-ч (+6,9%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 852,2 млн кВт-ч (+17,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам десяти месяцев снизилась с 42,5% до 42,4%, а доля населения – с 30,7% до 30,4%.
В октябре-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 9,9% (на 1 млрд 165,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,997 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 5,3% (на 497 млн кВт-ч), до 9 млрд 935,5 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-октябре 2020 и 2021гг:
|Категории потребителей
|10 мес-2020
|10 мес-2021
|изм.
|изм.
|10 мес-2020
|10 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|117 959,8
|125 648,4
|7 688,6
|6,5
|Потребление э/э (нетто)
|95 676,9
|102 097,4
|6 420,5
|6,7
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|40 649,9
|43 288,2
|2 638,4
|6,5
|42,5
|42,4
|в том числе:
|- металлургическая
|22 588,4
|24 084,4
|1 496,0
|6,6
|23,6
|23,6
|- топливная
|2 654,6
|2 705,6
|51,0
|1,9
|2,8
|2,6
|- машиностроительная
|2 506,8
|2 843,1
|336,4
|13,4
|2,6
|2,8
|- химическая и нефтехимическая
|3 463,2
|3 678,0
|214,7
|6,2
|3,6
|3,6
|- пищевая и перерабатывающая
|3 554,7
|3 547,4
|-7,3
|-0,2
|3,7
|3,5
|- строительных материалов
|1 899,6
|2 210,6
|311,0
|16,4
|2,0
|2,2
|- другая
|3 982,5
|4 219,1
|236,6
|5,9
|4,2
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|3 104,8
|2 922,1
|-182,8
|-5,9
|3,2
|2,9
|3. Транспорт
|4 586,9
|5 012,6
|425,7
|9,3
|4,8
|4,9
|4. Строительство
|745,1
|838,8
|93,7
|12,6
|0,8
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|11 400,3
|12 182,5
|782,2
|6,9
|11,9
|11,9
|6. Другие непромышленные потребители
|5 827,4
|6 852,2
|1 024,8
|17,6
|6,1
|6,7
|7. Население
|29 362,5
|31 001,0
|1 638,4
|5,6
|30,7
|30,4
Данные: Минэнерго