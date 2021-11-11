Украина за 10 месяцев сократила экспорт электроэнергии на 23,3%

Украина в январе-октябре 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 23,3% (на 919,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3 млрд 26,2 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынская ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 15,1% (на 371,6 млн кВт-ч) – до 2 млрд 88,3 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 38,2% (на 480,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 777,7 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову возрос на 10,4% (на 15 млн кВт-ч) – до 160,2 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-октябре 2021 не осуществлялись (против 82,8 млн кВт-ч в Беларусь за 10 мес.-2020).

В октябре-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 246,6 млн кВт-ч, что вдвое меньше, чем в аналогичным месяце прошлого года (497,3 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина за десять месяцев 2021 года снизила импорт электроэнергии на 49,3% (на 985 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 14,4 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 285,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38,1 млн кВт-ч.

В октябре-2021 импорт электроэнергии не осуществлялся против 128,8 млн кВт-ч в октябре-2020.

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за десять месяцев из РФ поступило 44,6 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,4 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 2,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.



Структура экспорта электроэнергии в январе-октябре 2020 и 2021гг.:

Страны 10 мес-2020 10 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 1 728,008 1 332,998 -395,010 -22,9 Словакия 16,431 230,114 213,683 +14 раз Румыния 715,439 525,200 -190,239 -26,6 Польша 1 257,969 777,656 -480,313 -38,2 Молдова 145,167 160,195 15,028 10,4 Беларусь 82,800 0,0 -82,800 -100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 3 945,814 3 026,163 -919,651 -23,3

Структура импорта электроэнергии в январе-октябре 2020 и 2021гг.:

Страны 10 мес-2020 10 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 496,297 66,449 -429,848 -86,6 Словакия 1 210,325 285,413 -924,912 -76,4 Румыния 87,116 38,068 -49,048 -56,3 Польша 0,0 0,0 --- --- Молдова 0,0 0,0 --- --- Беларусь 152,308 522,612 370,304 3,4 раза Россия 53,399 101,888 48,489 90,8 Всего 1 999,445 1 014,430 -985,015 -49,3

Данные: "Укрэнерго"