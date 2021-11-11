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Украина за 10 месяцев сократила экспорт электроэнергии на 23,3%
16:58 11.11.2021 |
Украина в январе-октябре 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 23,3% (на 919,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3 млрд 26,2 млн кВт-ч, свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в частности, поставки с "энергоострова Бурштынская ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 15,1% (на 371,6 млн кВт-ч) – до 2 млрд 88,3 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 38,2% (на 480,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 777,7 млн кВт-ч.
Экспорт электроэнергии в Молдову возрос на 10,4% (на 15 млн кВт-ч) – до 160,2 млн кВт-ч.
В Беларусь и РФ поставки в январе-октябре 2021 не осуществлялись (против 82,8 млн кВт-ч в Беларусь за 10 мес.-2020).
В октябре-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 246,6 млн кВт-ч, что вдвое меньше, чем в аналогичным месяце прошлого года (497,3 млн кВт-ч).
Кроме того, Украина за десять месяцев 2021 года снизила импорт электроэнергии на 49,3% (на 985 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 14,4 млн кВт-ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 285,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38,1 млн кВт-ч.
В октябре-2021 импорт электроэнергии не осуществлялся против 128,8 млн кВт-ч в октябре-2020.
В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за десять месяцев из РФ поступило 44,6 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,4 млн кВт-ч.
Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 2,8 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.
Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1 млрд 715,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4 млрд 754,1 млн кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,937 млн) – до $280,831 млн.
Структура экспорта электроэнергии в январе-октябре 2020 и 2021гг.:
|Страны
|10 мес-2020
|10 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|1 728,008
|1 332,998
|-395,010
|-22,9
|Словакия
|16,431
|230,114
|213,683
|+14 раз
|Румыния
|715,439
|525,200
|-190,239
|-26,6
|Польша
|1 257,969
|777,656
|-480,313
|-38,2
|Молдова
|145,167
|160,195
|15,028
|10,4
|Беларусь
|82,800
|0,0
|-82,800
|-100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|3 945,814
|3 026,163
|-919,651
|-23,3
Структура импорта электроэнергии в январе-октябре 2020 и 2021гг.:
|Страны
|10 мес-2020
|10 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|496,297
|66,449
|-429,848
|-86,6
|Словакия
|1 210,325
|285,413
|-924,912
|-76,4
|Румыния
|87,116
|38,068
|-49,048
|-56,3
|Польша
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|0,0
|0,0
|---
|---
|Беларусь
|152,308
|522,612
|370,304
|3,4 раза
|Россия
|53,399
|101,888
|48,489
|90,8
|Всего
|1 999,445
|1 014,430
|-985,015
|-49,3
Данные: "Укрэнерго"
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