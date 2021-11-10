ВИЭ-генерация за 10 мес.-2021 нарастила выработку электроэнергии на 10%

Производители электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине за 10 месяцев 2021 года сгенерировали на 10% больше энергии, чем за аналогичный период прошлого года, общим объемом 10 023 МВт-ч, сообщается на сайте ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

"ГарПок" констатировал, что объем произведенной "зеленой" электроэнергии был меньше только в апреле текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В то же время в компании отмечают: несмотря на то, что возобновляемые мощности нарастили объемы выработки в течение года, плановых показателей достичь не удалось. В соответствии с прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год этот показатель должен был достигнуть 10 708 МВт-ч.

Наибольший объем "зеленой" электроэнергии за январь-октябрь выработали солнечные электростанции - 60,4%. На ветряные электростанции пришлось 29,8%, на биогаз/биомассу и гидроэлектростанции - 7,6% и 2,3% соответственно.

Отмечается также, что с 1 января 2021 года "ГарПок" заплатил ВИЭ-генерации за поставку электроэнергии по "зеленому" тарифу 48,1 млрд грн (включая долги за предыдущий год).

По данным "ГарПока", доля "зеленой" генерации в энергобалансе Украины в 2021 году возросла до 9%.

