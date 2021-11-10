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НКРЭКУ отложила решение о введении 50%-ного ограничения на продажу э/э по ДД для аффилированных компаний
16:20 10.11.2021 |
Энергорегулятор (НКРЭКУ) отложил принятие решения о внесении изменений в правила рынка относительно введения 50%-ного ограничения на продажу электроэнергии по двухсторонним договорам (ДД) для аффилированных участников, передает Энергореформа.
Члены комиссии аргументировали отсрочку необходимостью дополнительного изучения вопроса.
По информации НКРЭКУ, решение регулятора о введении 50%-ого ограничения, в виде проекта соответствующего постановления, уже согласовано с Антимонопольным комитетом Украины.
"Ограничение месячного объема продажи электрической энергии по ДД между производителями и остальными участниками рынка, которые входят в состав одного вертикально-интегрированного субъекта (ВИС) хозяйствования или являются аффилированными между собой, составляет 50% их месячного объема продаж", - говорится в проекте постановления.
Регулятор до начала заседания в среду планировал ввести документ в действие с 1 декабря этого года, "но не раньше дня, следующего за днем ее обнародования на официальном веб-сайте НКРЭКУ".
Согласно обоснованию комиссии к проекту постановления, продажа э/э между участниками, которые входят в состав одного ВИС или аффилированы между собой, "приводит к высокой концентрации объемов э/э на продажу фактически в рамках одной компании, что в свою очередь приводит к частичной монополизации рынка и имеет негативное воздействие на конкуренцию на всех сегментах рынка ".
По информации НКРЭКУ, начиная с июля этого года на рынке "на сутки вперед" (РСВ) начали появляться дефицитные часы, что было обусловлено выводом предложения с РСВ на другие сегменты рынка.
В целом предложение на РСВ в июле снизилось на 24%, а в августе еще на 2%, что повлекло за собой дальнейшее увеличение дефицитных часов и резкий ценовой скачок на рынке.
"В сентябре было продолжено снижение предложения на 7%, в октябре ожидаемо увеличился спрос и при низком предложении дефицитных часов стало еще больше", - проинформировал регулятор.
По его данным, с начала ноября дефицитным на РСВ стало преобладающее большинство часов суток.
"Учитывая изложенное, возникает необходимость в повышении уровня конкуренции особенно при наличии дефицита на рынке э/э", - резюмировали в комиссии.
Как заявляют в НКРЭКУ, чрезмерная рыночная власть отдельных игроков может приводить к монополизации на рынке э/э, искажать ценовую политику рынка и несет угрозу его эффективному, конкурентному и стабильному функционированию.
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