Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

"То, что мы видим: Украина с этого года в энергетике становится нетто-импортером угля на следующие минимум 3-5 лет", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.
При этом Тимченко отметил важность разработки программы импорта угля. "И этот уголь надо закупать не на пике и перед зимой, а заранее составлять целую программу по импорту угля и надо понимать, где этот уголь покупать", – сказал он, отметив, что, закупать нужно, "наверное, не у тех стран, которые решением одного-двух человек в один день могут остановить поставки".
Вместе с тем, по его словам, компания приветствует усилия власти по расчетам с ВИЭ-генерацией, что станет мощным сигналом для возобновления зеленой энергетики в Украине, а вместе с тем замещения тепловой генерации зелеными технологиями.
"А до этого надо трезво смотреть, сколько на время строительства зеленой генерации нам нужно угля", – отметил глава ДТЭК.
Импорт угля Украиной для нужд энергетики, тыс. тонн:
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|РФ
|2 009,811
|627,823
|715,333
|3 766,909
|4 079,385
|5 326,586
|2 424,351
|ЮАР
|375,666
|896,900
|433,717
|759,356
|272,003
|0,846
|0
|США
|0
|0
|0
|449,494
|779,980
|699,520
|137,298
|Польша
|0
|71,880
|137,692
|118,875
|0
|0
|0
|Австралия
|81,281
|0,894
|0
|0
|0
|0
|0
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|72,956
|ВСЕГО
|2 466,758
|1 597,497
|1 286,742
|5 094,634
|5 131,368
|6 026,952
|2 634,605
Данные: Минэнерго