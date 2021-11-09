Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергоугля – глава ДТЭК

Украина в ближайшие 3-5 лет будет нуждаться в импорте энергетического угля, считает генеральный директор компании Максим Тимченко.

"То, что мы видим: Украина с этого года в энергетике становится нетто-импортером угля на следующие минимум 3-5 лет", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

При этом Тимченко отметил важность разработки программы импорта угля. "И этот уголь надо закупать не на пике и перед зимой, а заранее составлять целую программу по импорту угля и надо понимать, где этот уголь покупать", – сказал он, отметив, что, закупать нужно, "наверное, не у тех стран, которые решением одного-двух человек в один день могут остановить поставки".

Вместе с тем, по его словам, компания приветствует усилия власти по расчетам с ВИЭ-генерацией, что станет мощным сигналом для возобновления зеленой энергетики в Украине, а вместе с тем замещения тепловой генерации зелеными технологиями.

"А до этого надо трезво смотреть, сколько на время строительства зеленой генерации нам нужно угля", – отметил глава ДТЭК.



Импорт угля Украиной для нужд энергетики, тыс. тонн:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 РФ 2 009,811 627,823 715,333 3 766,909 4 079,385 5 326,586 2 424,351 ЮАР 375,666 896,900 433,717 759,356 272,003 0,846 0 США 0 0 0 449,494 779,980 699,520 137,298 Польша 0 71,880 137,692 118,875 0 0 0 Австралия 81,281 0,894 0 0 0 0 0 Казахстан 0 0 0 0 0 0 72,956 ВСЕГО 2 466,758 1 597,497 1 286,742 5 094,634 5 131,368 6 026,952 2 634,605

Данные: Минэнерго