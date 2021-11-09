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Нидерландская компания будет разрабатывать два нефтегазовых участка в Украине
21:34 08.11.2021 |
Министерство энергетики и нидерландская ЭР UKRAINE B.V. подписали два соглашения на распределение углеводородов, что дает право разрабатывать Грунивский и Охтырский участки.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Основателями ЕР UKRAINE B.V. являются EP Power Europe, a.s (Чехия) и NAFTA a.s (Словакия).
Соглашения о разделе продукции подписали по двум нефтегазовым участкам - Грунивской и Охтырской. На церемонии присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко, а также послы Словакии и Чехии Марек Шафин и Радек Матула.
Соглашения позволят компании заниматься поиском и добычей углеводородов в пределах определенных участков.
По минимальным подсчетам, говорят в Минэнерго, инвестиции по двум сделкам составят около 1,5 млрд грн. Срок реализации сделок составляет 50 лет.
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