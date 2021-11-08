Средняя цена импорта газа в Украину в октябре увеличилась на 26,3%, до $685,7

Импорт природного газа на территорию Украины в октябре 2021 года осуществлялся по средней цене $685,67 (18 тыс. 63,04 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономики, передает Энергореформа.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 26,3% выше цены сентября-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $543,1 (14 тыс. 480,54 грн) за 1 тыс. куб. м.

При этом, в октябре 2020 года средняя цена импорта газа в Украину была $171,2 за 1 тыс. куб. м, что в четыре раза (на $514,5) меньше, чем в октябре этого года.

Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 256,8 май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 291,7 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 334.1 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 357,3 август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 427.9 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 543,1 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 685,7 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5

Данные: Минэкономики