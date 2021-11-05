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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Транзит газа через ГТС Украины за 10 мес. снизился на 21,6%

17:53 05.11.2021 |

Новости ТЭК

 

Транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-октябре 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (45 млрд куб. м), и на 56,7% меньше, чем за 10 месяцев 2019-го (81,5 млрд куб. м), свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В частности, в западном направлении транзитом поставлено 32,456 млрд куб. м газа (Словакия – 22,43 млрд куб. м, Венгрия – 6,799 млрд куб. м, Польша – 3,227 млрд куб. м);, в южном – 2,833 млрд куб. м (Молдова – 2,439 млрд куб. м, Румыния – 0,394 млрд куб. м).

В октябре транзит составил 2,634 млрд куб. м, что на 19,1% меньше сентября из-за прекращения "Газпромом" поставок газа в Венгрию по украинскому маршруту. В т.ч. в направлении Словакии транзит составил 2,117 млрд куб. м, Польши – 0,342 млрд куб. м, Молдовы – 0,176 млрд куб. м.

В ОГТСУ отмечают, что по результатам бронирования мощностей украинской ГТС на платформах RBP и GSA на октябрь 2021 года "Газпром" не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей, поскольку заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября.

В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. м, что ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению (110 млн куб. м).

"Мы обеспокоены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдову увеличился благодаря новому контракту на поставку газа из РФ, однако общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться: в среднем на начало ноября - 60 млн куб. м в сутки", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м.

На украинском газотранспортном коридоре а 2021-2024 гг. действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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