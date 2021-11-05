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Блокировка Россией транзита угля для Украины. В Казахстане прокомментировали ограничения
11:39 05.11.2021 |
Ограничения транзита угля для Украины через Россию связаны с инфраструктурными проблемами в России. Об этом заявили в Министерстве инфраструктурного развития Казахстана сообщает Интерфакс-Казахстан.
Там добавили, что Россия полностью не блокировала транзит, сейчас существуют только определенные ограничения.
"Полностью Россия не блокировала поставки угля, но есть определенные ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны", - отметили в пресс-службе.
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