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ВАКС опубликовал решение о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+»
08:43 05.11.2021 |
Высший антикоррупционный суд опубликовал полный текст решения о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на копию решения от 13 октября, что опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
"Отказать в удовлетворении жалоб адвоката Жилича, действующего в интересах АО "Никопольский завод ферросплавов"; адвоката Оксенюк, действующего в интересах "Запорожский завод ферросплавов" на постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора Демкива от 20.05.2021 про закрытие криминального производства №52017000000000209", - говорится в резолютивной части решения.
Согласно полному тексту решения, ВАКС подтвердил обоснованность действий Специализированной антикоррупционной прокуратуры по закрытию дела из-за отсутствия состава преступления и истечения отведенного законом срока для проведения досудебного расследования.
"Следственный судья приходит к выводу, что срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24.03.2017 закончился", - говорится в тексте судебного решения.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления.
Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".
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