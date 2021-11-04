Потребление э/э за 9 мес. в Украине увеличилось на 6,9%

Потребление электроэнергии в Украине (нетто, без учета потерь в электросетях) в январе-сентябре 2021 года составило 92,2 млрд кВт-ч, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года (86,2 млрд кВт-ч).

"Основными причинами (роста потребления – ИФ) является отсутствие в 2021 году строгих карантинных мер по противодействию распространению COVID-19, и как следствие - увеличение потребления происходило все месяцы, но больше всего в марте и апреле - на 11,6% и 12,4% соответственно", – сообщило ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в четверг.

Кроме того, по его данным, в июле 2021 года наблюдалась более жаркая погода, чем в июле 2020 года (23,7°С против 21,9°С), что привело к росту потребления на 7,2%.

В целом за девять месяцев энергопотребление увеличили все группы потребителей, кроме агропредприятий, снизивших объем используемой электроэнергии на 5,9%.

Наиболее возросло потребление у группы непромышленных потребителей (малый и средний бизнес) — на 18,1%, в строительстве - на 15% и транспорте - на 9,4%, что связано с отсутствием строгих карантинных ограничений.

В свою очередь, население увеличило объем используемой электроэнергии на 5,6%, промышленность – на 6,7%.

В январе-сентябре 2021 года энергопотребление нарастили все отрасли промышленности, больше всего – производители строительных материалов (на 17,1%) и машиностроители (на 14,1%).

"Кроме этого, следует отметить значительный рост потребления металлургической, а также химической и нефтехимической отраслей - на 6,5% и на 7,1% соответственно", – отметили в "Укрэнерго".

По данным компании, в структуре потребления электроэнергии за девять месяцев 2021 года произошло значительное сокращение доли населения – с 30,9% до 30,5% и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей – с 6,1% до 6,7%, что также можно объяснить отсутствием карантина в этом году.

Кроме того, снизили свою долю аграрии — с 3,2% до 2,9%.

Остальные группы потребителей практически не изменили свою долю.