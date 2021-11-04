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Введение новых требований к качеству сжиженного газа отложили на год
20:40 03.11.2021 |
Кабинет министров перенес на один год введение Технического регламента относительно требований к газу сжиженного (ГС) для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Новый регламент вступит в силу 5 ноября 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 3 ноября.
"Целью принятия проекта постановления является обеспечение бесперебойной поставки (ввода в оборот и предоставления на рынок) сжиженного газа субъектами хозяйствования, осуществляющих импорт и производство сжиженного газа", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Напомним, в июле 2020 года Кабинет министров принял Технический регламент относительно требований к газу сжиженного (ГС) для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
Постановление устанавливает единые требования относительно показателей качества ГС при их производстве и предоставлении на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. Документом устанавливаются требования к показателям качества ГС для автомобильного транспорта, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
Постановлением также вводится необходимость проведения оценки соответствия ГС, которая вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, в соответствии с процедурой оценки соответствия.
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