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«Северный поток-2» может быть сертифицирован лишь в мае 2022 года, - Bloomberg
11:17 03.11.2021 |
Процесс сертификации немецким регулятором "Северного потока-2" может продлиться до 8 мая 2022 года. Ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Издание подчеркивает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.
"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.
В то же время поставки энергоносителя по СП2 могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.
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