На ЧАЭС испытали корейские технологии обращения с радиоактивными материалами

С 25 октября по 2 ноября Чернобыльскую АЭС посетили эксперты Корейского научно-исследовательского института атомной энергии (KAERI), принявшие участие в испытаниях корейских пилотных технологий обращения с радиоактивными материалами (РАО).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС».

"KAERI и ЧАЭС имеют общий интерес в снятии с блоков эксплуатации и обращении с РАО, поэтому в будущем мы надеемся продолжить развивать технологии и достичь их успешной коммерциализации", - рассказал проектный менеджер программы обращения с радиоактивными отходами KAERI Куньон Ли (Keunyoung Lee).

Испытания проводились по двум технологиям: обращение с радиоактивным графитом и удаление трансурановых элементов с помощью отобранных образцов. Осуществляли их работники измерительной водно-химической лаборатории ЧАЭС.

Корея в 2014 году приняла решение об остановке собственных АЭС, в которых истекает срок эксплуатации, и разработке программы подготовки технологий снятия атомных станций с эксплуатации.

В октябре 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Чернобыльской АЭС и KAERI. В ее рамках ЧАЭС предоставила возможность использовать особенности своей промышленной площадки для испытания корейских технологий обращения с радиоактивными материалами.