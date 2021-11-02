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Рада приняла закон о внедрении расчетов за газ в энергетических единицах
19:36 02.11.2021 |
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 2 ноября приняла 250 голосами "за" в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".
Документ вступит в действие с 1 мая 2022 года.
"С 1 мая 2020 года мы отойдем от советской системы вычисления объемов природного газа и перейдем к европейской методике вычисления в киловатт-часах. Потребитель наконец-то сможет платить на за объем газа, а за его качество и эффективность", - пояснил в ходе заседания народный депутат Андрей Жупанин.
Кроме того, по словам нардепа, принятие закона позволит украинским потребителям забыть о так называемых "морозных коэффициентах", которые донасчитывали потребителям операторы газораспределительных сетей.
Жупанин также сообщил, что с момента принятия закона члены объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будут оплачивать газ по тому же тарифу, что и население.
Согласно документу, расчеты на рынке природного газа во время приемки-передачи в/из газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продажи, поставки, потребления природного газа, предоставления услуг по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) природного газа или услуг установки LNG осуществляются по объему природного газа в единицах энергии, определяемой по более высокой теплоте сгорания.
Единицей измерения энергии природного газа является киловатт-час (кВт∙ч).
Определение объема природного газа в единицах энергии на рынке природного газа осуществляется путем измерения объема газа в единицах энергии, а также путем перевода объема газа в единицах объема (кубических метрах) в объем природного газа в единицах энергии (киловатт-часы), определяемого по соответствующему маршруту согласно кодексу газотранспортной системы и кодексу газораспределительных систем, утвержденных регулятором.
В соответствии с законом, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) со дня вступления в силу закона, осуществляет перерасчет объемов услуг по транспортировке и хранению (закачки и отбора) природного газа, определенных в единицах объема (кубических метрах), в объемы, определенные в единицы энергии, с применением коэффициента, соответствующего значению более высокой теплоты сгорания природного газа 10,35 кВт-ч/куб. м.
Закон также обязывает "обеспечивать предоставление в платежных документах за услуги поставки тепловой энергии информации о потребленном потребителем объеме тепловой энергии в киловатт-часах (кВт-ч)".
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