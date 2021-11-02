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В этом году «Оператор рынка» получил почти 50 миллионов гривень чистой прибыли
17:29 02.11.2021 |
Январь-сентябрь ГП "Оператор рынка" закончило с чистой прибылью 49,9 млн. грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает госпредприятие.
"За 9 месяцев 2021 года предприятие получило 49,9 млн грн чистой прибыли. Показатель EBITDA "Оператора рынка" за 9 месяцев 2021 года составляет 88,3 млн грн", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что за три квартала этого года предприятие уплатило 139,6 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты разного уровня. В частности, 36,3 млн грн "Оператор рынка" уплатил в виде части чистой прибыли; 12,7 млн грн - в виде налога на прибыль и авансового взноса налога на прибыль. Еще 44,8 млн грн уплачено в качестве налога на добавленную стоимость.
Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" за январь-июнь 2021 года получило 39,9 млн. грн. чистой прибыли.
Государственное предприятие «Оператор рынка» создано 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии». Оно отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электроэнергии.
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