В этом году «Оператор рынка» получил почти 50 миллионов гривень чистой прибыли

Январь-сентябрь ГП "Оператор рынка" закончило с чистой прибылью 49,9 млн. грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает госпредприятие.

"За 9 месяцев 2021 года предприятие получило 49,9 млн грн чистой прибыли. Показатель EBITDA "Оператора рынка" за 9 месяцев 2021 года составляет 88,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что за три квартала этого года предприятие уплатило 139,6 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты разного уровня. В частности, 36,3 млн грн "Оператор рынка" уплатил в виде части чистой прибыли; 12,7 млн ​​грн - в виде налога на прибыль и авансового взноса налога на прибыль. Еще 44,8 млн грн уплачено в качестве налога на добавленную стоимость.

Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" за январь-июнь 2021 года получило 39,9 млн. грн. чистой прибыли.

Государственное предприятие «Оператор рынка» создано 18 июня 2019 года в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии». Оно отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электроэнергии.