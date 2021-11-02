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Оператор ГТС закупит газ для балансировки на 12,5 миллиарда гривень
17:24 02.11.2021 |
ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) объявило тендер на закупку 400 млн кубометров природного газа для потребностей балансировки в 2022 году с ожидаемой стоимостью 12,464 млрд грн.
Как передает Укринформ, соответствующее сообщение ОГТСУ опубликовало в системе публичных закупок "Прозоро".
Предложения принимаются до 30 ноября, аукцион намечен на 5 января 2022 года. ОГТС закупает услуги балансировки, если краткосрочные стандартизированные продукты не могут удовлетворить потребности в поддержании оптимальной работы газотранспортной системы или при отсутствии ликвидности торговли краткосрочными стандартизированными продуктами.
Как сообщалось, ООО "Оператор ГТС Украины" за январь-сентябрь 2021 года получило 5,8 млрд грн чистой прибыли; чистый доход компании от реализации услуг составил 40 млрд грн.
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