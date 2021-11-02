Шмыгаль не исключает импорт электроэнергии из Беларуси в случае необходимости

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что при определенных погодных условиях Украина может импортировать некоторый объем электроэнергии из Беларуси.

Об этом он заявил во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент Укринформа.

Премьер-министр сообщил, что соглашений об импорте электроэнергии из Беларуси сейчас нет. При прохождении этого осенне-зимнего периода базовой будет атомная энергетика. Кроме того, Украина имеет мощности угольной генерации, гидроэнергетики; теплоэлектроцентрали, работающие на газе.

"Этого достаточно, чтобы в спокойном режиме проходить этот отопительный период. Когда температура будет снижаться, здесь, конечно, нужно будет принимать дополнительные меры. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Беларуси, если будут соответствующие погодные условия", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что с 1 ноября существует возможность импорта электроэнергии из Беларуси, но относительно проведения такого импорта должен определяться рынок и компании, которые на нем работают. Шмыгаль также сообщил, что сейчас Украина ожидает прибытие 5 судов с импортным углем. Кроме того, Министерство энергетики работает над увеличением добычи угля в Украине.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" планирует создать резерв электроэнергии на осенне-зимний период 2021/2022 годов и допускает резервирование небольших объемов электроэнергии из Беларуси. 27 октября 2021 года по результатам аукциона на доступ к межгосударственным пересечениям (импорт/экспорт электроэнергии) Энергоатом приобрел 885 МВт пропускной способности из Беларуси на ноябрь.

Ранее Министерство энергетики Украины заявляло, что не рассматривает вопросы коммерческого импорта электроэнергии из России и Беларуси для планового прохождения отопительного сезона.