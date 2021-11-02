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Индия и Великобритания создадут глобальную сеть для передачи солнечной электроэнергии
15:36 02.11.2021 |
Индия и Великобритания создадут глобальную сеть для передачи солнечной электроэнергии из одного места в другое. Как заявил генеральный директор Международного солнечного Альянса (МСА) Аджай Матур, запуск проекта "Инициатива зеленых сетей" должен состояться на Конференции ООН по климату COP26 в Глазго.
«Хотя солнечная энергия становится дешевле, чем более грязные альтернативы, страны не могут полагаться на нее ночью и должны вернуться к ископаемому топливу, которое производит парниковые газы, вызывающие потепление земли, - отметил он. - Это особенно актуально в таких странах, как Индия, где спрос на электроэнергию стремительно растет».
По словам Аджая Матура, новый проект основан на идее того, что солнце всегда светит в какой-то части света и направлено на создание глобальной сети, которая будет передавать энергию солнца из одного места в другое.
"Например, когда в Восточной Азии темно, в Индии все еще светло, если бы между Индией и Восточной Азией был кабель, это солнечное электричество можно было бы поставлять в Восточную Азию, - сказал он. - Инвесторам необходимо убедиться в безопасности вложения своих инвестиций и их прибыльности, кроме того, они должны убедиться в том, что производимая электроэнергия может быть продана по доступным ценам».
Международный солнечный альянс стремится заключить соглашение с новой группой под названием Глобальный энергетический альянс, включающий различные организации, такие как Всемирный банк. Это необходимо для создания фонда в размере 10 миллиардов долларов, необходимого для снижения рисков при реализации проекта.
Еще одна потенциальная проблема, по словам главы МСА, состоит в том, что путь между двумя странами может оказаться непроходимым. Это возможно, если в стране возникнет нестабильная ситуация. В этом случае потребуется продлить более длинный кабель или кабель, проходящий под океаном. Любой из перечисленных факторов может резко увеличить издержки.
Даже при «достаточно агрессивных» сроках на первые проекты, соединяющие разные региональные сети, по оценке Аджая Матура, нужно не меньше года. Такой термин связан с необходимостью убедиться в трудоспособности концепции. Только после этого можно будет начинать строительство сети.
Это первая попытка создания глобальной сети. Некоторые эксперты рассматривают этот проект как попытку Индии противодействовать масштабной инициативе Китая в области инфраструктуры "Пояс и путь".
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